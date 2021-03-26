Захарова: консультации с прибывшим из США послом РФ проходят в Москве активнейшим образом

МОСКВА, 26 марта. /ТАСС/. Консультации по ситуации в российско-американских отношениях с прибывшим из Вашингтона в Москву послом РФ Анатолием Антоновым проходят очень интенсивно. Об этом заявила в пятницу официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в интервью радиостанции "Комсомольская правда".

"Они [консультации] идут активнейшим образом", - сказала Захарова, отвечая на соответствующий вопрос. "По итогам консультаций, которые очень интенсивно проходят, будет сформирован подход к двусторонним отношениям. Я не думаю, что нужно комментировать это сейчас, потому что он только прибыл и уже приступил к этой работе. Но потом мы это сделаем обязательно", - добавила официальный представитель МИД РФ.

В пятницу Антонов второй раз с момента прибытия в Москву посетил МИД РФ, а днем ранее провел встречу с членами Комитета Госдумы по международным делам.

Накануне посол сообщил, что вопрос о сроках его возвращения в Вашингтон будет решаться руководством. Он также отметил, что возможность проведения его встречи с президентом России Владимиром Путиным зависит от того, будет ли у российского лидера время.