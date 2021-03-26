Путин: в киберпространстве много угроз для глобальной безопасности и суверенитета стран

НОВО-ОГАРЕВО, 26 марта. /ТАСС/. Цифровое пространство сегодня содержит много потенциальных угроз для глобальной безопасности, а также для суверенитета и национальных интересов отдельных стран. Об этом заявил в пятницу президент РФ Владимир Путин на заседании Совета безопасности.

"Новые технологические решения порождают и новые риски: мы видим, что глобальное цифровое пространство нередко становится площадкой для жесткого информационного противоборства, для качественно нечестной конкуренции и кибератак", - сказал глава государства. По его мнению, "все это качественно меняет ситуацию на международной арене".

"Цифровую среду используют международные террористы, организованная преступность, здесь много потенциальных угроз для общей глобальной безопасности, но и для отдельных стран, их суверенитета и национальных интересов", - подчеркнул Путин.

На заседании президент предложил обсудить "вопросы, связанные с государственной политикой в области международной информационной безопасности". Он назвал эту тему "актуальной и крайне важной". "ХХI век по праву называют временем прорывного развития информационных технологий, они завоевывают буквально все сферы жизни: это новые системы связи, глобальных коммуникаций, так называемый интернет вещей, искусственный интеллект, электронные государственные услуги, цифровая медицина", - отметил глава государства. Он также обратил внимание на то, что "кардинальную трансформацию проходят традиционные сферы деятельности государства, общества, бизнеса, создаются принципиально новые возможности для экономики и рынка труда, для повышения качества жизни людей".

Курс на предотвращение конфликтов в киберпространстве

Новая редакция Основ государственной политики в области международной информационной безопасности должна сохранить курс России на предотвращение конфликтов в киберпространстве, заявил Путин.

"В обновленном документе важно сохранить преемственность нашего стратегического курса на предотвращение конфликтов в информационном пространстве", - сказал Путин.

Универсальные международные договоренности

Россия выступает за универсальные международные договоренности по предупреждению конфликтов в киберсфере, заявил Путин.

"Считаем необходимым заключить универсальные международно-правовые договоренности, направленные на предупреждение конфликтов и выстраивание взаимовыгодного партнерства в мировом информационном пространстве, на его максимальное использование для устойчивого развития каждого государства, на создание благоприятных условий для научного поиска, для быстрого внедрения самых передовых технологических решений при предотвращении потенциальных рисков", - сказал глава государства.

Путин напомнил, что "Россия одной из первых призвала мировое сообщество к объединению усилий, к совместной работе в новой для цивилизации области", когда "еще в 1998 году по ее инициативе была принята профильная резолюция Генеральной ассамблеи ООН". "По сути, это был призыв к самому широкому сотрудничеству в борьбе с общими угрозами в информационной сфере, прежде всего с попытками использования новейших технологий в ущерб международному миру и стабильности", - констатировал президент. "Более того, во многом благодаря именно нашим усилиям сама тема информационной безопасности прочно вошла в повестку дня Генеральной ассамблеи ООН, а принятие профильной резолюции стало ежегодным", - отметил глава государства.

"Наши подходы к формированию глобального режима обеспечения информационной безопасности, к выработке здесь понятных и четких правил остаются открытыми, прозрачными и неизменными", - заверил Путин.

Критерии допустимости действий

Четкие и внятные критерии допустимости действий государств в киберпространстве необходимы, их нужно выработать сообща, считает Путин.

"Важно сообща разработать и согласовать универсальные, справедливые для всех правила ответственного поведения государств в информационном пространстве с четкими и внятными критериями допустимых и недопустимых действий и придать юридически обязательный характер", - указал в пятницу глава государства, выступая на заседании Совета безопасности РФ.

Помощь в создании систем информационной безопасности

Россия должна помогать другим странам в создании систем информационной безопасности, в том числе предоставлять им соответствующие технологии, заявил Путин.

По его словам, серьезное внимание следует уделить налаживанию практического сотрудничества в обеспечении глобальной информационной безопасности. Поле для партнерства здесь исключительно широкое, уверен глава российского государства. Это в том числе обмен опытом и совместное реагирование на компьютерные инциденты, подготовка кадров, проведение научных исследований, пояснил он.

"Нужно, безусловно, помогать коллегам, в том числе, конечно же, нашим ближайшим партнерам, в построении систем информационной безопасности. Надо предоставлять им соответствующие технологии и технические средства, сообща расследовать киберпреступления", - указал российский лидер.

Экспертные площадки

Продвижение российских подходов в сфере международной информационной безопасности требует развития профильных дискуссионных площадок в России и за рубежом, заявил Путин.

По его словам, для эффективной реализации госполитики в данной сфере нужно активнее использовать возможности научных и экспертных кругов и делового сообщества, в том числе Национальной ассоциации международной информационной безопасности (НАМИБ, создана в 2018 году под патронажем Совбеза РФ рядом российских вузов и организаций).

"Для продвижения российских подходов важно укреплять действующие и формировать новые международные дискуссионные площадки как в России, так и за рубежом. Это очень серьезный и во многом еще не раскрывший своего потенциала ресурс", - сказал Путин.

Президент обратил внимание на важность системной координации в этой сфере со стороны органов власти, прежде всего аппарата Совбеза и МИД, а также взаимодействия в форматах целевых межведомственных групп.