Совбез РФ одобрил проект основ госполитики в области международной кибербезопасности

МОСКВА, 26 марта. /ТАСС/. Совет безопасности России на заседании в пятницу одобрил новый основополагающий документ, касающийся госполитики страны в сфере международной кибербезопасности. Об этом говорится в опубликованном на сайте Кремля заявлении секретаря Совбеза РФ Николая Патрушева по итогам мероприятия.

"Сегодня Совет безопасности России под председательством президента РФ Владимира Путина рассмотрел и одобрил проект "Основ государственной политики Российской Федерации в области международной информационной безопасности", - заявил Патрушев, отметив, что в этом проекте актуализированы глобальные угрозы в сфере информатизации. По его словам, принято также решение о подготовке плана реализации документа и определены первоочередные меры по ее всестороннему обеспечению.

"В ближайшее время документ будет представлен на утверждение президенту России, а затем опубликован", - добавил секретарь Совбеза РФ.

Патрушев также заявил, что отдельные страны намеренно ограничивают доступ развивающихся государства к передовым технологиям, стремясь сохранить свое глобальное доминирование.

"Отдельные государства, стремясь сохранить доминирование, намеренно ограничивают доступ развивающихся стран к передовым технологиям для усиления их экономической и политической зависимости", - говорится в заявлении Патрушева.