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Отставки и назначения
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Путин назначил сенатора Олега Мельниченко врио губернатора Пензенской области

На этом посту Мельниченко сменил Ивана Белозерцева
Врио губернатора Пензенской области Олег Мельниченко Михаил Метцель/ТАСС
Описание
Врио губернатора Пензенской области Олег Мельниченко
© Михаил Метцель/ТАСС

МОСКВА, 26 марта. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин назначил временно исполняющим обязанности губернатора Пензенской области Олега Мельниченко, до этого занимавшего должность сенатора от региона. Текст указа опубликовала в пятницу пресс-служба Кремля.

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"Назначить Мельниченко Олега Владимировича временно исполняющим обязанности губернатора Пензенской области до вступления в должность лица, избранного губернатором Пензенской области", - говорится в документе.

Представление врио главы Пензенской области состоится 27 марта, сообщили ТАСС в пятницу в пресс-службе полпреда президента РФ в ПФО Игоря Комарова.

На этом посту Мельниченко сменил Ивана Белозерцева, который руководил регионом с 2015 года. Во вторник Белозерцев, обвиняемый во взяточничестве, был отправлен в отставку в связи с утратой доверия президента. Он взят под арест вместе с другими фигурантами дела.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияОтставки и назначенияБелозерцев, Иван АлександровичМельниченко, Олег Владимирович
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