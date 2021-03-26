Путин назначил сенатора Олега Мельниченко врио губернатора Пензенской области

МОСКВА, 26 марта. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин назначил временно исполняющим обязанности губернатора Пензенской области Олега Мельниченко, до этого занимавшего должность сенатора от региона. Текст указа опубликовала в пятницу пресс-служба Кремля.

"Назначить Мельниченко Олега Владимировича временно исполняющим обязанности губернатора Пензенской области до вступления в должность лица, избранного губернатором Пензенской области", - говорится в документе.

Представление врио главы Пензенской области состоится 27 марта, сообщили ТАСС в пятницу в пресс-службе полпреда президента РФ в ПФО Игоря Комарова.

На этом посту Мельниченко сменил Ивана Белозерцева, который руководил регионом с 2015 года. Во вторник Белозерцев, обвиняемый во взяточничестве, был отправлен в отставку в связи с утратой доверия президента. Он взят под арест вместе с другими фигурантами дела.