Врио главы Пензенской области пойдет на выборы губернатора региона в сентябре 2021 года

МОСКВА, 26 марта. /ТАСС/. Врио главы Пензенской области Олег Мельниченко намерен участвовать в выборах губернатора региона в сентябре 2021 года, сообщил он ТАСС.

"Да, на выборы я пойду. От "Единой России", - сказал Мельниченко.

Отвечая на вопрос о приоритетах на новой должности, он сказал, что "первоочередные текущие проблемы - это реализация приоритетных национальных проектов, весь комплекс мероприятий, связанных с COVID-19 и организацией прививочной кампании населения, противопаводковые мероприятия, подготовка к посевному сезону, пожароопасному периоду".

Он добавил, что на личном контроле находится также решение проблемы с обманутыми дольщиками.

Президент России Владимир Путин в пятницу назначил сенатора от Пензенской области Мельниченко временно исполняющим обязанности губернатора. Мельниченко возглавляет в Совете Федерации комитет по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера.

Мельниченко является выпускником второго потока так называемой школы губернаторов. Программа подготовки кадрового управленческого резерва государственной службы, которую называют "школой губернаторов", была запущена в июне 2017 года на базе Высшей школы государственного управления и подготовлена на основе лучших программ Корпоративного университета Сбербанка, Московской школы управления "Сколково", РАНХиГС и Высшей школы экономики.