Матвиенко оценила назначенного врио губернатора Мельниченко как блестящего профессионала

МОСКВА, 26 марта. /ТАСС/. Назначенный президентом временно исполняющим обязанности губернатора Пензенской области Олег Мельниченко за время работы в Совете Федерации проявил себя как ответственный руководитель, способный досконально разобраться во всех деталях порученного ему дела. Об этом говорится в комментарии председателя верхней палаты парламента, распространенного пресс-службой СФ в пятницу.

"К назначению Олега Мельниченко на должность временно исполняющего обязанности губернатора Пензенской области, - отметила Валентина Матвиенко, - отношусь очень положительно. За время совместной работы в Совете Федераций у меня было достаточно возможностей убедиться в том, что он - блестящий профессионал, опытный, ответственный руководитель, способный досконально разобраться во всех деталях порученного ему дела".

По ее мнению, именно эти качества востребованы на местах - "там, где нужно решать конкретные задачи". Спикер Совфеда также подчеркнула важность того, что Мельниченко возвращается в хорошо знакомый ему регион. "Здесь он родился, учился, не один год работал в органах власти. Не понаслышке знает социально-экономическую ситуацию в Пензенской области, актуальные проблемы. Имеет представление о том, что надо делать для развития и реализации ее потенциала", - отметила Матвиенко.

Она убеждена, что это позволит ему оперативно включиться в управление областью. "Уверена, он сумеет добиться результатов. От всей души желаю Олегу Владимировичу успеха на его новом посту в родном регионе", - заключила председатель СФ.

Мельниченко является выпускником второго потока так называемой школы губернаторов. Программа подготовки кадрового управленческого резерва госслужбы, которую называют "школой губернаторов", была запущена в июне 2017 года на базе Высшей школы государственного управления и подготовлена на основе лучших программ Корпоративного университета Сбербанка, Московской школы управления "Сколково", РАНХиГС и Высшей школы экономики.