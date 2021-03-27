{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Новый посол России в Бразилии приступил к выполнению своей миссии

В ходе личной встречи Алексей Лабецкий обсудил с главой МИД Бразилии Эрнесту Араужу перспективы углубления двустороннего диалога, будущее взаимодействия в рамках БРИКС, Группы двадцати и других площадок

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 27 марта. /ТАСС/. Российский посол Алексей Лабецкий в пятницу вручил копии верительных грамот главе МИД Бразилии Эрнесту Араужу. Об этом сообщает пресс-служба диппредставительства.

"В ходе личной встречи во дворце Итамарати стороны обсудили перспективы углубления двустороннего диалога, будущее взаимодействия в рамках БРИКС, Группы двадцати и других многосторонних площадок. Особое внимание было уделено развитию российско-бразильского сотрудничества в области борьбы с пандемией", - говорится в сообщении на странице посольства в Facebook. В ходе встречи Лабецкий передал Араужу послание министра иностранных дел России Сергея Лаврова, добавили в диппредставительстве.

Лабецкий был назначен послом России в Бразилии в конце января. 21 марта он прибыл в Бразилиа, отмечает посольство. Его предшественник Сергей Акопов занимал пост главы российского диппредставительства в Бразилии с февраля 2010 года.

Теги
БразилияРоссия
Отставки и назначения
Путин назначил сенатора Олега Мельниченко врио губернатора Пензенской области
На этом посту Мельниченко сменил Ивана Белозерцева
Путин назначил сенатора Олега Мельниченко врио губернатора Пензенской области
Читать полностью