Новый посол России в Бразилии приступил к выполнению своей миссии

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 27 марта. /ТАСС/. Российский посол Алексей Лабецкий в пятницу вручил копии верительных грамот главе МИД Бразилии Эрнесту Араужу. Об этом сообщает пресс-служба диппредставительства.

"В ходе личной встречи во дворце Итамарати стороны обсудили перспективы углубления двустороннего диалога, будущее взаимодействия в рамках БРИКС, Группы двадцати и других многосторонних площадок. Особое внимание было уделено развитию российско-бразильского сотрудничества в области борьбы с пандемией", - говорится в сообщении на странице посольства в Facebook. В ходе встречи Лабецкий передал Араужу послание министра иностранных дел России Сергея Лаврова, добавили в диппредставительстве.

Лабецкий был назначен послом России в Бразилии в конце января. 21 марта он прибыл в Бразилиа, отмечает посольство. Его предшественник Сергей Акопов занимал пост главы российского диппредставительства в Бразилии с февраля 2010 года.