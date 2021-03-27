Умер советник посольства Армении в России Ара Мнацаканян

МОСКВА, 27 марта. /ТАСС/. Руководитель консульского отдела посольства Армении в РФ Ара Мнацаканян умер в Москве. Об этом сообщается в субботу на официальной странице посольства в Facebook.

"С глубокой скорбью и болью сообщаем, что 27 марта с. г. безвременно ушел из жизни советник посольства Республики Армения в РФ, руководитель консульского отдела посольства, дипломат с большим стажем Ара Владимирович Мнацаканян. Ара Владимирович являлся многолетним сотрудником МИД РА, посвятил себя дипломатической службе и служению Родине", - говорится в сообщении. Сотрудники посольства выразили глубокие соболезнования родным и близким дипломата.

Прощание с Мнацаканяном пройдет 29 марта в Москве, в ГКБ им. Бахрушиных.