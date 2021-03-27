Слуцкий призвал усилить ответственность за оскорбление президента РФ

МОСКВА, 27 марта. /ТАСС/. Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий в субботу в эфире канала "Соловьев Live" на Youtube предложил ужесточить наказание для тех, кто оскорбляет президента РФ.

"Что касается оскорбления президента - нам определенно есть к чему стремиться, - сказал Слуцкий в ходе обсуждения высказываний президента США Джо Байдена. - И наказание нам тоже надо усиливать для тех, кто оскорбляет президента".

Глава комитета заметил, что "в Бельгии наказание за подобное составляет от двух до трех лет тюрьмы, в Дании - от трех до четырех лет, Франции - штраф до €45 тыс., в Германии - тюрьма от трех месяцев до пяти лет".

"Президент защищает страну, защищает всех нас. Стало быть, наше законодательство должно гораздо жестче защищать главу государства от подобных непозволительных нападок и оскорблений", - добавил Слуцкий.

На сегодняшний день статья 319 Уголовного кодекса РФ предусматривает, что публичное оскорбление представителя власти при исполнении им своих должностных обязанностей или в связи с их исполнением наказывается штрафом в размере до 40 тыс. рублей, либо обязательными работами на срок до 360 часов, либо исправительными работами на срок до одного года.

Президент США Джо Байден в записанном 16 марта интервью телекомпании ABC заявил, что российское руководство должно будет "заплатить цену" в связи с приписываемыми Москве попытками вмешательства в американские выборы. Кроме того, он ответил утвердительно на вопрос, считает ли президента России "убийцей" (killer). Впоследствии Белый дом и Госдепартамент выступили с утверждениями, что Вашингтон рассчитывает в том числе на конструктивное сотрудничество с Москвой в сферах, представляющих обоюдный интерес, но не собирается сглаживать противоречия в двусторонних отношениях. Министерство иностранных дел России объявило, что посол РФ в США Анатолий Антонов приглашен в Москву на консультации с целью проанализировать, куда двигаться в контексте отношений с США.

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