Слуцкий назвал манипуляцией "озабоченности" властей США и Британии здоровьем Навального

МОСКВА, 27 марта. /ТАСС/. Призывы внешнеполитических ведомств США и Великобритании к властям РФ освободить Алексея Навального якобы из-за состояния его здоровья являются вмешательством во внутренние дела России и попыткой манипуляции и давления. Такое мнение в субботу выразил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

"Призывы Госдепа и Форин оффиса к России относительно Навального, требования выпустить его на свободу являются очередным и откровенным вмешательством в дела РФ. Все "озабоченности" относительно здоровья блогера - не более чем средство политической манипуляции и давления на российские власти", - сказал Слуцкий журналистам.

Депутат заметил, что "США, в частности, стоит обратить взор внутрь собственной судебной системы, через жернова которой были пропущены и граждане РФ". "Нас очень беспокоит судьба и здоровье Виктора Бута и Константина Ярошенко, которые уже много лет находятся в американской тюрьме, и с куда более серьезными диагнозами", - заметил глава комитета Госдумы.

Госдепартамент США в пятницу призвал обеспечить предоставление медицинской помощи отбывающему тюремное заключение россиянину Алексею Навальному. Как заявил у себя в Twitter руководитель пресс-службы Госдепа Нед Прайс, США призывают к обеспечению бесперебойного доступа адвокатов к Навальному, а также к его освобождению.

О ситуации с Навальным

В четверг адвокат Ольга Михайлова после посещения Навального в колонии сообщила ТАСС о значительном ухудшении состояния здоровья заключенного. По ее словам, он испытывает сильные боли в спине и не может наступать на одну ногу. В пресс-службе регионального УФСИН ранее предоставили информацию о том, что блогеру в колонии провели плановое медицинское обследование, которое показало, что его состояние здоровья удовлетворительное.

В свою очередь пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль не располагает информацией о наличии каких-либо системных проблем с оказанием медицинской помощи в местах лишения свободы в России. Так он ответил на вопрос, видят ли в Кремле подобные проблемы на фоне жалоб Навального и предпринимателя, бывшего сенатора Бориса Шпигеля. Песков при этом отметил, что "это не тема администрации президента, это вопрос ФСИН".

Симоновский суд Москвы 2 февраля в ходе выездного заседания в Мосгорсуде по ходатайству ФСИН заменил 3,5 года условного срока Навальному по делу "Ив Роше" на реальный срок лишения свободы из-за многочисленных нарушений. По данным адвоката, его подзащитному предстоит провести в колонии немногим более двух с половиной лет. Его перевели в ИК-2 в Покрове из СИЗО "Кольчугино" для отбывания наказания.