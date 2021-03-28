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Дело в отношении Ивана Белозерцева

Врио главы Пензенской области Олег Мельниченко подписал указ об отставке правительства

Правительство региона ушло в отставку 24 марта после отстранения от должности главы области Ивана Белозерцева
Врио главы Пензенской области Олег Мельниченко Максим Буданов/ТАСС
Описание
Врио главы Пензенской области Олег Мельниченко
© Максим Буданов/ТАСС

ПЕНЗА, 28 марта. /ТАСС/. Временно исполняющий обязанности губернатора Пензенской области Олег Мельниченко подписал указ об отставке правительства региона. Соответствующий документ опубликован в воскресенье на официальном портале областного правительства.

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"Постановляю: объявить об отставке правительства Пензенской области. Поручить правительству Пензенской области исполнять свои полномочия до сформирования нового состава правительства Пензенской области. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания", - сказано в документе.

В среду правительство Пензенской области в среду ушло в отставку после отстранения от должности главы области Ивана Белозерцева. Президент России Владимир Путин подписал указ о его отставке в связи с утратой доверия главы государства. Мельниченко был назначен врио губернатора Пензенской области в пятницу.

Теги
РоссияМельниченко, Олег ВладимировичПензенская областьДело в отношении Ивана Белозерцева
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