Врио главы Пензенской области Олег Мельниченко подписал указ об отставке правительства

ПЕНЗА, 28 марта. /ТАСС/. Временно исполняющий обязанности губернатора Пензенской области Олег Мельниченко подписал указ об отставке правительства региона. Соответствующий документ опубликован в воскресенье на официальном портале областного правительства.

"Постановляю: объявить об отставке правительства Пензенской области. Поручить правительству Пензенской области исполнять свои полномочия до сформирования нового состава правительства Пензенской области. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания", - сказано в документе.

В среду правительство Пензенской области в среду ушло в отставку после отстранения от должности главы области Ивана Белозерцева. Президент России Владимир Путин подписал указ о его отставке в связи с утратой доверия главы государства. Мельниченко был назначен врио губернатора Пензенской области в пятницу.