Голосование на выборах мэра Якутска завершено

ЯКУТСК, 28 марта. /ТАСС/. Голосование на досрочных выборах мэра Якутска завершено в воскресенье, по состоянию на 20:00 (14:00 мск) закрыты все 122 избирательных участка. Об этом сообщили ТАСС в Якутской городской территориальной избирательной комиссии (ЯГТИК).

"По состоянию на 20:00 (14:00 мск) все 122 избирательных участка закрылись, и комиссии начинают подсчет голосов", - сказали в избиркоме. Как уточнили в ЯГТИК, по состоянию на 18:00 (12:00 мск) проголосовали 75 тыс. 085 избирателей, что составляет 37,63%.

Голосование на досрочных выборах мэра Якутска длилось с 26 по 28 марта. В пятницу в 08:00 (02:00 мск) открылись 122 избирательных участка, из них четыре - участки по месту временного пребывания. В Якутске насчитывается свыше 199 тыс. избирателей. В первый день голосования явка избирателей составила 10,3%, на второй из трех дней голосования - 22,3%.

В избирательные бюллетени были включены шесть кандидатов - Евгений Григорьев от партии "Единая Россия", Иван Комаров от партии "Гражданская платформа", Савва Михайлов от КПРФ, Виталий Обедин от партии "Справедливая Россия", Айал Прокопьев от партии "Родина" и Евгений Рябченко от ЛДПР.

11 января мэр Якутска Сардана Авксентьева объявила о досрочном сложении полномочий по состоянию здоровья, 14 января Якутская гордума приняла ее отставку. И. о. мэра города утвержден Евгений Григорьев, ранее занимавший должность первого заместителя главы города.