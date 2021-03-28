Володин считает причиной санкций против России ее успехи в разных сферах

МОСКВА, 28 марта. /ТАСС/. Председатель Госдумы Вячеслав Володин считает, что успехи России являются причиной санкций против нее, достижения РФ будут блокироваться, чтобы остановить развитие страны.

"Совершенно очевидно: любые наши победы и успехи будут блокироваться, будут использоваться санкции и другие инструменты в виде обвинений, вмешательства в выборы и многое другое с целью остановить развитие России", - написал он в понедельник в своем Telegram-канале.

По мнению Володина, "все санкции в экономике, претензии в политике, обвинения в допинге появляются по одной простой причине: страна стала развиваться". "Удары наносятся по всему, что способствует повышению нашей конкурентоспособности. <...> Там, где мы выигрываем, нашими конкурентами делается все, чтобы победа не работала на Российскую Федерацию. Во всех сферах", - убежден спикер.

В качестве примеров политик привел в том числе "достижения в российской экономике", которые основаны "на принципах соблюдения честной конкуренции". "Но, перечеркнув все правила Всемирной торговой организации, они [инициаторы антироссийских санкций] делают все для того, чтобы запретить поставку наших дешевых энергоресурсов в Европу, заместив их более дорогими своими. Тем самым пытаются сдержать развитие не только российской экономики, но и других стран", - пояснил Володин.

Он также обратил внимание на ситуацию с пандемией нового коронавируса, которая "должна была объединить мир перед глобальной угрозой". "Увы, этого не произошло, опять-таки по вине США. В Европе и других странах умирают сотни тысяч человек, которые не могут сделать прививки и получить необходимую медицинскую помощь. Блокируются поставки и производство российской вакцины в европейских странах, свою же не поставляют либо продают за большие деньги, тем самым удерживая за собой монополию на фармрынке", - подчеркнул Володин.

Еще одним примером он назвал чемпионат мира по фигурному катанию, где российских "спортсменов-победителей лишили флага и гимна родной страны".

"Конечно, хотелось, чтобы не было двойных стандартов, чтобы правила были едины для всех. Но в ситуации с нечестной конкуренцией вызовы, с которыми сталкивается Россия, нас делают сильнее, если мы их преодолеваем. А другого пути в этой ситуации у нас просто нет", - заключил Володин.

Российские фигуристы-триумфаторы

Российские фигуристы заняли первое место в медальном зачете чемпионата мира по фигурному катанию. Соревнования проходили в Стокгольме.

В активе российской команды шесть медалей: три золотые, одна серебряная, две бронзовые. В последнем виде программы турнира - танцах на льду - золото завоевали Виктория Синицина и Никита Кацалапов, обладателями золотых медалей в соревнованиях спортивных пар стали Анастасия Мишина и Александр Галлямов, в соревнованиях женщин - Анна Щербакова. Серебро завоевала Елизавета Туктамышева, бронза досталась Александре Трусовой и спортивной паре Александре Бойковой и Дмитрию Козловскому.

В связи с санкциями Всемирного антидопингового агентства (WADA) на турнире российская сборная выступала как команда Федерации фигурного катания на коньках России (The Figure Skating Federation of Russia, FSR). В качестве музыкального сопровождения награждения вместо национального гимна звучал фрагмент из Концерта №1 для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.