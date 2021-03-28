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И.о. мэра Якутска лидирует на выборах градоначальника после обработки 28,69% протоколов

В голосовании приняло участие 41,64% избирателей

ЯКУТСК, 28 марта. /ТАСС/. Исполняющий обязанности мэра Якутска Евгений Григорьев, по предварительным данным избиркома, лидирует на досрочных выборах главы города по состоянию на 23:00 (17:00 мск) после обработки 28,69% протоколов.

В избирательные бюллетени были включены шесть кандидатов: Евгений Григорьев от партии "Единая Россия", Иван Комаров от партии "Гражданская платформа", Савва Михайлов от КПРФ, Виталий Обедин от партии "Справедливая Россия", Айал Прокопьев от партии "Родина" и Евгений Рябченко от ЛДПР.

"Предварительные данные об итогах голосования на 23:00 (17:00 мск). Обработано протоколов 28,69%, приняло участие 41,64% [избирателей]", - сообщается в воскресенье на сайте Якутской городской территориальной избирательной комиссии (ЯГТИК).

По предварительным данным избиркома, у Григорьева 43,81% голосов избирателей, у Обедина - 39,94%, у Михайлова - 11,62%, у Комарова, Прокопьева и Рябченко - не менее 1% голосов.

Согласно результатам экзитпола, за Григорьева проголосовали 51% избирателей. "Всего опросом за период с 26 по 28 марта 2021 года охвачено 17 402 избирателей на выходе из 45 городских УИК. Доля отказов от ответа при этом составила 34%", - сообщили в организации "Клуб молодых избирателей при Центральной избирательной комиссии Республики Саха (Якутия)", которая проводила опрос и огласила итоги после завершения голосования.

Голосование на досрочных выборах мэра Якутска завершилось в воскресенье, закрылись все 122 избирательных участка, из них четыре - участки по месту временного пребывания. В Якутске насчитывается свыше 199 тыс. избирателей. 11 января мэр Якутска Сардана Авксентьева объявила о досрочном сложении полномочий по состоянию здоровья, 14 января Якутская гордума приняла ее отставку. И. о. мэра города утвержден Евгений Григорьев, ранее занимавший должность первого заместителя главы города.

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