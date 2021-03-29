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ЦИК на первом заседании нового состава изберет руководство комиссии

Срок полномочий нового состава комиссии составит пять лет

МОСКВА, 29 марта. /ТАСС/. Первое организационное заседание нового состава Центризбиркома России состоится 29 марта в атриуме главного здания комиссии в Москве. В ходе него члены ЦИК определят, кто станет председателем комиссии, выберут его заместителей и секретаря ведомства.

Как сообщили в комиссии, начало заседания запланировано на 11:00 мск. Согласно регламенту Центризбиркома, его откроет самый старший по возрасту член ЦИК Евгений Колюшин. Он будет вести заседание до избрания председателя. Члены ЦИК выберут новое руководство с помощью тайного голосования. Срок полномочий нового состава составит пять лет.

Президент РФ Владимир Путин 19 марта своим указом сформировал свою пятерку членов ЦИК РФ, завершив процесс формирования нового состава Центризбиркома. В президентский список вошла председатель комиссии прошлого состава Элла Памфилова. Также в нем значатся Павел Андреев из Общественной палаты РФ, член президентского Совета по развитию гражданского общества и правам человека Игорь Борисов, сотрудник администрации президента РФ Наталья Бударина, декан факультета политологии МГУ имени Ломоносова Андрей Шутов.

Комиссия состоит из 15 членов, из них пять назначаются президентом РФ, пять - Советом Федерации, пять - Госдумой. Обе палаты парламента уже сформировали свои пятерки членов ЦИК. В списке от верхней палаты значатся зампред ЦИК РФ прошлого состава Николай Булаев, члены комиссии Борис Эбзеев и Евгений Шевченко, председатель избирательной комиссии Орловской области Людмила Маркина и возглавлявшая ранее городской округ Красногорск (Московская область) Эльмира Хаймурзина. Нижняя палата утвердила кандидатуры руководителя аппарата фракции "Единой России" Константина Мазуревского, депутата от ЛДПР Александра Курдюмова, а также членов ЦИК Евгения Колюшина, Николая Левичева и Антона Лопатина.

Таким образом, новый состав ЦИК обновился более чем наполовину. В новый состав комиссии не вошли секретарь прошлого состава Майя Гришина, экс-члены ЦИК Сиябшах Шапиев, Александр Клюкин (были назначены в предыдущий состав Советом Федерации), Валерий Гальченко, Сергей Сироткин, Валерий Крюков (были назначены Госдумой), Александр Кинев, Евгения Орлова (были назначены президентом). Полномочия прошлого состава ЦИК закончились 28 марта 2021 года.

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Путин, Владимир ВладимировичРоссияПамфилова, Элла Александровна
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