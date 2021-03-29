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Источник: депутаты Шаманов и Ярошук не пойдут на выборы в Думу

Они могут уйти в Совфед

МОСКВА, 29 марта. /ТАСС/. Депутат Госдумы, экс-мэр Калининграда Александр Ярошук, а также глава комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов (оба от фракции "Единая Россия") не пойдут на выборы в Госдуму восьмого созыва, они планируют войти в состав Совета Федерации. Об этом корреспонденту ТАСС сообщил источник в партии "Единая Россия" в понедельник.

"Депутат Госдумы, экс-мэр Калининграда Александр Ярошук не будет принимать участие в выборах в Госдуму в сентябре. Он выдвинул свою кандидатуру в законодательное собрание Калининградской области [там также пройдут выборы в сентябре] с прицелом пройти в Совет Федерации в качестве представителя законодательного органа региона", - сообщил источник.

Кроме того, по словам источника, Думу также может покинуть глава комитета по обороне, в прошлом командующий Воздушно-десантными войсками ВС РФ Владимир Шаманов. "Шаманов не стал участвовать в праймериз партии в своем регионе, Ульяновской области. Возможно, он войдет в состав Совфеда", - подчеркнул источник. По его словам, Шаманов может занять место представителя законодательной ветви Алтайского края, сенатора Сергея Белоусова, который покинет палату.

Выборы в Госдуму должны пройти 19 сентября текущего года. Одновременно с ними будут проходить региональные и муниципальные выборы.

Теги
РоссияШаманов, Владимир АнатольевичЯрошук, Александр Георгиевич
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