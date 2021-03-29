Единоросс Евгений Григорьев победил на выборах мэра Якутска

ЯКУТСК, 29 марта. /ТАСС/. Кандидат от партии "Единая Россия", и.о. мэра Якутска Евгений Григорьев победил на досрочных выборах градоначальника, обработано 100% протоколов. Предварительные данные об итогах голосования опубликованы в понедельник на сайте Якутской городской территориальной избирательной комиссии (ЯГТИК).

В избирательные бюллетени были включены шесть кандидатов: Евгений Григорьев от партии "Единая Россия", Иван Комаров от партии "Гражданская платформа", Савва Михайлов от КПРФ, Виталий Обедин от партии "Справедливая Россия", Айал Прокопьев от партии "Родина" и Евгений Рябченко от ЛДПР.

"Предварительные данные об итогах голосования: приняли участие в выборах 41,73% (83 792 от 200 783) [избирателей], обработано протоколов УИК 100% (122 из 122) ", - говорится в сообщении. По данным избиркома, у Григорьева 44,27% голосов, у Обедина - 39,67%, у Михайлова - 11,38%, у Комарова - 1,14%, у Прокопьева и Рябченко - по 0,99%.

"Спасибо всем, кто поддержал меня. Я чувствую ваше участие сердцем, это дает силы идти вперед и добиваться результата. Я слышу каждый голос и гарантирую - так будет всегда. Сегодня с утра провел еженедельную планерку мэрии, приступаем к реализации намеченных планов", - сообщил Григорьев на своей странице в Instagram.

Григорьев в январе был утвержден исполняющим обязанности мэра Якутска после принятия городской думой отставки мэра Сарданы Авксентьевой. Ранее он занимал должность первого заместителя главы города. Является победителем конкурса "Лидеры России" 2019 года.

Голосование на досрочных выборах мэра Якутска длилось с 26 по 28 марта. В воскресенье закрылись все 122 избирательных участка, четыре из них - участки по месту временного пребывания. 11 января мэр Якутска Сардана Авксентьева объявила о досрочном сложении полномочий по состоянию здоровья, 14 января Якутская гордума приняла ее отставку.