На съезде "Яблока" могут внести в устав положения о праймериз

МОСКВА, 29 марта. /ТАСС/. Партия "Яблоко" на своем съезде 3-4 апреля может внести в устав положения о праймериз и предельном сроке пребывания на должности руководителя регионального отделения партии. Об этом говорится в сообщении, размещенном в понедельник в партийном Telegram-канале.

"В эти выходные, 3-4 апреля, в Москве пройдет съезд партии "Яблоко", который обсудит реформу партии и примет соответствующие поправки в устав. <...> Ожидается, что съезд введет в устав следующие нормы. Общепартийные праймериз при определении кандидатур на пост президента, губернаторов, мэров и лидеров партийных списков", - говорится в сообщении.

Также ожидается, что в основном документе партии появится положение об общепартийном голосовании при определении кандидатур на пост председателя партии и региональных отделений.

Еще одно новое положение может предусматривать "ограничение пребывания на посту председателя региональной организации восемью годами". Как отмечается в сообщении, "это стимулирует ротацию региональных руководителей".

Также предлагается ввести кандидатский стаж и рекомендации при вступлении в партию "как гарантию от рейдерских захватов", предусмотреть в уставе положение о "повышении дисциплины и активности членов партии путем введения этического кодекса и партийной ответственности", говорится в сообщении.

Отмечается, что предлагаемые изменения обеспечат трансформацию "Яблока" "в эффективную, профессиональную, но в то же время идеологическую партию с ясными политическими принципами, массовым участием и вовлечением значительного числа сторонников в ее деятельность", а также запустят "механизмы обновления партии и увеличения влияния рядовых членов на процесс принятия решений".