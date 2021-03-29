Кандидатуру Памфиловой выдвинули на пост председателя ЦИК

МОСКВА, 29 марта. /ТАСС/. Кандидатура председателя прошлого состава Центризбиркома России Эллы Памфиловой выдвинута на пост главы нового состава ЦИК РФ.

С таким предложением выступила член ЦИК РФ Людмила Маркина на первом заседании нового состава ЦИК в понедельник.

Член ЦИК Александр Курдюмов также предложил свою кандидатуру на пост председателя Центризбиркома.

В своем выступлении Маркина отметила изменения в избирательной системе РФ за последние пять лет. "Я знаю, как порой непросто применять все на практике, выражаю мнение своих коллег, председателей комиссий субъектов РФ. Все принятые новации нашли оправдание, приняты избирателями, должны быть продолжены. Прошу учесть мнение регионов", - отметила Маркина.

В свою очередь зампред прошлого состава ЦИК Николай Булаев поддержал кандидатуру Памфиловой, напомнив, что комиссия реализовала достаточно много предложений и проектных решений в ходе работы с 2016 года.

"Позволю себе сказать, что авторитет, которым сегодня обладает Элла Александровна и у президента, и у председателя правительства, и у министров, он непререкаем. И я не помню ни одной просьбы или предложения от ЦИК, которое было бы не услышано и не поддержано", - сказал Булаев.

Ранее была сформирована счетная комиссия для избрания председателя в составе членов ЦИК Людмилы Маркиной, Эльмиры Хаймурзиной и Евгения Шевченко.