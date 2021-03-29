Пензенское правительство покинули трое зампредов

ПЕНЗА, 29 марта. /ТАСС/. Трое заместителей председателя правительства Пензенской области - Дмитрий Семенов, Валерий Савин и Юрий Денисов - покинули должности после назначения врио главы региона Олега Мельниченко, это его первые кадровые решения после вступления в должность. Об изменениях в кабмине Мельниченко сообщил в ходе оперативного совещания.

В пятницу президент России Владимир Путин назначил Мельниченко, занимавшего должность сенатора от Пензенской области, врио губернатора региона. На этом посту Мельниченко сменил Ивана Белозерцева, который был отстранен от должности в связи с утратой доверия президента. В воскресенье Мельниченко подписал указ об отставке правительства региона и поручил кабмину исполнять свои полномочия до сформирования нового состава.

"Коллеги по определенным причинам переходят на другую работу - Савин Валерий Александрович, Семенов Дмитрий Васильевич и Денисов Юрий Александрович. Они будут работать в ближайшее время на других направлениях деятельности", - сказал Мельниченко, добавив, что их работа была отмечена грамотами.

По данным сайта правительства, Дмитрий Семенов курировал работу областных Министерства лесного, охотничьего хозяйства и природопользования, Министерства строительства и дорожного хозяйства, Управления ЖКХ и гражданской защиты, Управления по регулированию тарифов и энергосбережению. Валерий Савин курировал работу Министерства физической культуры и спорта. Юрий Денисов - Управления записи актов гражданского состояния и Управления общественной безопасности и обеспечения деятельности мировых судей.

Исполнять обязанности председателя правительства продолжит Николай Симонов. Первым зампредом правительства останется Виктор Кувайцев, он будет курировать реализацию нацпроектов, сферу транспорта, ЖКХ, госполитику в сфере лесных отношений и охрану окружающей среды.

Вице-губернатор Лариса Рябихина была назначена врио зампредседателя правительства. Вячеслав Космачев продолжит работать на должности врио зампредседателя правительства и курировать здравоохранение и социальную политику. Валерий Беспалов останется курировать промышленность, вопросы социально-экономического развития, АПК и промышленность. У врио зампредседателя правительства Олега Ягова будет расширен функционал на его должности, он будет курировать культуру, образование, взаимодействие с органами местного самоуправления, СМИ, политическими партиями и общественными и религиозными объединениями. "Решения носят промежуточный характер, дальше в процессе работы мы поймем эффективность наших госслужащих", - отметил Мельниченко.