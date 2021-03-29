Определены лидеры рейтинга эффективности депутатов в начале года

МОСКВА, 29 марта. /ТАСС/. Глава думского комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников, вице-спикер Госдумы Петр Толстой, депутат Андрей Исаев (все "Единая Россия") возглавили рейтинг "Коэффициент полезности депутатов Госдумы" по результатам исследований, которые проводились с января по март 2021 года. Это следует из материалов исследования, проведенного в рамках проекта политологов Алексея Мартынова и Дмитрия Гусева, которое было представлено в понедельник на пресс-конференции в ТАСС.

Крашенинников продолжает сохранять лидерство в рейтинге, его коэффициент составил 69,12. Первую строчку он занимал и в обоих прошлогодних рейтингах, которые составлялись с января по март и с августа по декабрь. Изменения произошли на второй строчке рейтинга - главу думского комитета по бюджету и налогам Андрея Макарова сменил Толстой, его коэффициент равен 60,84. Исаев смог сохранить за собой третье место с показателем 60,7.

Всего в топ-10 данного рейтинга вошли депутаты трех фракций - "Единая Россия", ЛДПР и "Справедливая Россия". Среди них: глава думского комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов (ЛДПР), руководитель комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн, Андрей Макаров, замглавы комитета по финансовому рынку Антон Гетта, вице-спикер Ирина Яровая, глава комитета по образованию и науке Вячеслав Никонов (все пятеро от "Единой России"). Замыкает первую десятку справоросс Олег Нилов.

В рейтинге с августа по декабрь 2020 года первые десять позиций заняли только представители "Единой России" и ЛДПР, а с января по март того же года в десятку лидеров вошли представители всех четырех фракций.

Для расчета итоговой позиции в рейтинге использовались четыре критерия: результаты народного голосования (возможность депутата мобилизовать сторонников), индекс законотворческой активности, медийности и уровень экспертной оценки работы депутата в регионе. Авторы уточняют, что председатель Госдумы не участвовал в рейтинге, так как, будучи третьим лицом государства, "он имеет неоспоримые преимущества в сравнении со всем депутатским корпусом". "Также из рейтинга исключены лидеры думских фракций. Все остальные депутаты, независимо от занимаемых должностей, находятся в равных условиях", - считают эксперты.

Индекс народного голосования представляет соотношение голосов на странице депутата на сайте "Депутат Клуб" к общему количеству проголосовавших на портале. Голосование накопительное, за все время в нем приняло участие более 4 700 человек.