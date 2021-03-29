Эллу Памфилову переизбрали председателем ЦИК

МОСКВА, 29 марта. /ТАСС/. Председатель прошлого состава Центризбиркома России Элла Памфилова переизбрана главой ЦИК. Результаты тайного голосования на первом заседании нового состава ЦИК в понедельник озвучил председатель счетной комиссии Евгений Шевченко.

"За Курдюмова Александра Борисовича проголосовал один человек, за Эллу Александровну Памфилову - 14 человек", - сказал он.

Ранее член ЦИК РФ Людмила Маркина предложила кандидатуру Памфиловой на пост председателя комиссии. Член Центризбиркома Александр Курдюмов, делегированный в состав ЦИК по квоте Госдумы от ЛДПР, предложил свою кандидатуру на должность главы комиссии.

Член ЦИК Николай Левичев посоветовал Курдюмову взять самоотвод, поскольку он не имел поддержки со стороны других членов комиссии, а его выдвижение может расцениваться как разногласие с позицией предыдущего состава ЦИК. Однако Памфилова поддержала выдвижение Курдюмова, заявив, что она не боится конкуренции.