{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

Песков: Россия выстроит линию отношений с США после ревизии действий администрации Байдена

МОСКВА, 29 марта. /ТАСС/. РФ проводит ревизию действий администрации президента США Джо Байдена, по итогам анализа президент России Владимир Путин примет решение о дальнейшем выстраивании двусторонних отношений. Об этом в понедельник заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Сейчас проводится анализ, проводится ревизия тех действий, которые предпринимаются американцами в составе новой администрации. Потребуется время, чтобы этот анализ осуществить. Потом будут приняты решения относительно того, как выстраивать нашу линию. По конституции внешнюю политику определяет глава государства. Именно он это и сделает", - заявил Песков.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияПесков, Дмитрий СергеевичБайден, Джозеф (Джо)
Член ЦИК Шевченко предложил кандидатуру Булаева на пост зампреда комиссии
Читать полностью