Песков: Россия выстроит линию отношений с США после ревизии действий администрации Байдена

МОСКВА, 29 марта. /ТАСС/. РФ проводит ревизию действий администрации президента США Джо Байдена, по итогам анализа президент России Владимир Путин примет решение о дальнейшем выстраивании двусторонних отношений. Об этом в понедельник заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Сейчас проводится анализ, проводится ревизия тех действий, которые предпринимаются американцами в составе новой администрации. Потребуется время, чтобы этот анализ осуществить. Потом будут приняты решения относительно того, как выстраивать нашу линию. По конституции внешнюю политику определяет глава государства. Именно он это и сделает", - заявил Песков.