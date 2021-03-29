Врио губернатора Пензенской области поручил проверить вывод имущества из казны региона

ПЕНЗА, 29 марта. /ТАСС/. Врио губернатора Пензенской области Олег Мельниченко поручил проверить обоснованность вывода из региона имущественного комплекса. Об этом Мельниченко сказал на совещании в правительстве региона.

"Я хочу понять, по каким принципам из Пензенской области выводилось имущество. По имущественному комплексу региона [подготовьте] мне полный, развернутый доклад с предложениями о том, как будет возвращаться имущество в казну там, где оно было выведено необоснованно", - обратился Мельниченко к руководителю Счетной палаты Пензенской области Михаилу Макарову и врио начальника департамента госимущества Андрею Кудинову.

В ходе совещания Мельниченко также сообщил о кадровых изменениях в региональных органах исполнительной власти. Новые врио руководителей назначены в департаменте градостроительства и архитектуры, управлении по регулированию контрактной системы и закупок, управлении транспорта, департаменте информационной политики и СМИ, пресс-службе губернатора и правительства, управлении Госжилстройтехинспекции, комитете по охране памятников истории и культуры, управлении общественной безопасности и обеспечения деятельности мировых судей.