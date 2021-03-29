Песков рассказал о готовящихся переговорах Путина, Макрона и Меркель

МОСКВА, 29 марта. /ТАСС/. Москва продолжает согласовывать с Берлином и Парижем проведение совместной видеоконференции президента России Владимира Путина, канцлера ФРГ Ангелы Меркель и президента Франции Эмманюэля Макрона. Об этом заявил журналистам в понедельник пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

Ранее представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт заявил, что 29 марта видеоконференции Путина, Макрона и Меркель не было.

Говоря об этом, представитель Кремля заметил: "Мы продолжаем согласование с Берлином и Парижем". Так Песков ответил на вопросы, действительно ли планировалось провести такое мероприятие, а также когда оно может состояться. "Когда будут конкретные итоги согласования, мы вас проинформируем", - заверил пресс-секретарь российского лидера.

При этом он подчеркнул, что видеоконференция готовится не как мероприятие "нормандской четверки", на саммите планируется затронуть и ряд других вопросов. Отвечая на вопрос, почему в списке участников переговоров нет президента Украины Владимира Зеленского, Песков пояснил: "Потому что речь не идет о каком-то мероприятии в формате "нормандской четверки". "Там много вопросов и иных для обсуждения. Это не "нормандская четверка", - указал он.

Пресс-секретарь российского лидера согласился с тем, что саммит такого формата невозможно провести "без того, чтобы затронуть ситуацию в Донбассе". "Конечно, эта тема так или иначе будет фигурировать на повестке дня. Но это не единственная тема", - резюмировал Песков.

Он не стал отвечать на вопрос, какие еще вопросы могут обсудить лидеры. "Я бы сейчас воздержался от каких-либо анонсов. Когда все будет окончательно понятно со временем проведения этой встречи, мы вам сообщим", - заключил представитель Кремля.

Позиция Москвы

По словам Пескова, эскалация напряженности в Донбассе вызывает у Москвы серьезную обеспокоенность.

"Что касается ситуации на линии соприкосновения, то мы и раньше говорили, что у нас вызывает серьезнейшую обеспокоенность эскалация напряженности", - сказал представитель Кремля, говоря о позиции Москвы по этому вопросу.

Песков отметил, что российские власти "и раньше высказывали свою обеспокоенность в связи с провокационными действиями со стороны украинских вооруженных сил, которые имели место". "Это тенденция, наверное, последнего месяца или нескольких месяцев", - добавил пресс-секретарь.

По его словам, речь об этом шла "и по линии помощников президентов, и в контактной группе". "И мы публично о своих обеспокоенностях неоднократно говорили", - напомнил представитель Кремля. "Потому что, конечно, эскалация напряженности и провокационные действия как раз приводят к таким трагедиям. А главное, что это чревато срывом всей ситуации в совсем не желательный и чрезвычайно опасный сценарий", - резюмировал он.

Киев ранее заявил, что из-за обострения ситуации в Донбассе проводятся консультации с руководством стран "нормандской четверки" (Германия, Россия, Украина, Франция). Комментируя это, Песков заявил, что в графике президента России Владимира Путина нет разговоров с украинским коллегой. "Вместе с тем при необходимости этот разговор может состояться. Мне неизвестно пока о тех контактах, которые были предприняты в этой связи, но повторяю - разговора нет", - указал пресс-секретарь президента РФ.

О ситуации в Донбассе

Ситуация вокруг поселка Шумы в Донецкой области обострилась 26 марта, когда там погибли четверо военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ). Киев обвинил в этом Народную милицию ДНР, в Донецке опровергли свою причастность к обстрелу. Позднее управление Народной милиции ДНР заявило, что украинские военные подорвались на минно-взрывном устройстве во время обследования минных полей.

В районе поселка Шумы проходит водовод канала Северский Донец - Донбасс - ключевой источник водоснабжения региона. По нему вода доставляется потребителям по обе стороны линии соприкосновения. Участки водопровода за время боевых действий неоднократно подвергались обстрелам со стороны ВСУ, что приводило к перебоям подачи воды и повреждениям объектов жизнеобеспечения ДНР. В 2020 году Донецк неоднократно заявлял, что в Шумах в нарушение дополнительных мер контроля перемирия украинская армия возводила сооружения и продвигала свои укрепления к арке водовода с намерением укрепиться под ней.