В графике Путина может появиться встреча с Памфиловой

МОСКВА, 29 марта. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин в обозримой перспективе может встретиться с переизбранной на пост главы Центризбиркома РФ Эллой Памфиловой, сообщил журналистам в понедельник пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Будет достаточно напряженный электоральный график, это потребует очень напряженной работы Центризбиркома, и именно в этой связи можно предположить, что, конечно, в обозримой перспективе такая встреча [с Памфиловой] может появиться в рабочем графике президента", - сказал представитель Кремля.

29 марта прошло первое заседание нового состава ЦИК, председатель прошлого состава Памфилова была переизбрана на эту должность.