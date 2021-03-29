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Песков: окончательное решение о дате послания Федеральному собранию примет Путин

При этом пресс-секретарь главы государства не стал ни подтверждать, ни опровергать данные РБК о том, что мероприятие может состояться 22 апреля

МОСКВА, 29 марта. /ТАСС/. Окончательное решение о дате выступления с посланием Федеральному собранию примет президент России Владимир Путин. Об этом заявил в понедельник журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Мы скоро объявим о дате оглашения послания. Когда будем готовы, когда будет окончательное решение президента. Президент оглашает, поэтому сначала должно быть его окончательное решение", - сказал представитель Кремля.

При этом он не стал ни подтверждать, ни опровергать данные РБК о том, что мероприятие может состояться 22 апреля.

Ранее Песков сообщал, что готовится сценарий, при котором глава государства будет выступать перед парламентариями очно. Никакие предполагаемые в СМИ даты оглашения послания пресс-секретарь президента не подтверждал.

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Путин, Владимир ВладимировичРоссияПесков, Дмитрий Сергеевич
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