Песков: окончательное решение о дате послания Федеральному собранию примет Путин

МОСКВА, 29 марта. /ТАСС/. Окончательное решение о дате выступления с посланием Федеральному собранию примет президент России Владимир Путин. Об этом заявил в понедельник журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Мы скоро объявим о дате оглашения послания. Когда будем готовы, когда будет окончательное решение президента. Президент оглашает, поэтому сначала должно быть его окончательное решение", - сказал представитель Кремля.

При этом он не стал ни подтверждать, ни опровергать данные РБК о том, что мероприятие может состояться 22 апреля.

Ранее Песков сообщал, что готовится сценарий, при котором глава государства будет выступать перед парламентариями очно. Никакие предполагаемые в СМИ даты оглашения послания пресс-секретарь президента не подтверждал.