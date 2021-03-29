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Песков: на рассмотрение приглашения США Путину на саммит по климату потребуется время

Представитель Кремля отметил, что ему пока неизвестно, поступило ли такое приглашение по дипломатическим каналам
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков Михаил Метцель/ТАСС
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
© Михаил Метцель/ТАСС

МОСКВА, 29 марта. /ТАСС/. Вопрос участия президента РФ Владимира Путина в виртуальном саммите по борьбе с изменением климата будет рассматриваться. Об этом в понедельник сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Тема очень важная, конечно, и если оно [приглашение] уже поступило по официальным каналам, то оно будет рассмотрено в соответствующем порядке", - сказал Песков, отвечая на вопрос, примет ли российский лидер участие в климатическом саммите.

Представитель Кремля отметил, что ему пока неизвестно, поступило ли такое приглашение по дипломатическим каналам. Как подчеркнул пресс-секретарь президента, Путин уделяет большое внимание теме климата. "Россия является участницей Парижской конвенции [по борьбе с изменениями климата], наша страна занимает очень ответственную, последовательную позицию. Но, что касается непосредственно этого саммита, наверное, потребуется какое-то время перед тем, как будет ясность по участию [президента РФ в нем]", - сказал Песков.

Ранее пресс-служба Белого дома сообщила, что американский президент Джо Байден пригласил на саммит по климату, который Вашингтон намерен организовать 22-23 апреля в виртуальном формате, 40 мировых лидеров, в том числе президента РФ Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияПесков, Дмитрий Сергеевич
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