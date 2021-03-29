Песков сообщил, что Россия обеспокоена ростом числа жертв в ходе столкновений в Мьянме

МОСКВА, 29 марта. /ТАСС/. Москва сильно обеспокоена растущим числом жертв в ходе столкновений в Мьянме и внимательно следит за ситуацией в этой стране, заявил журналистам в понедельник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Мы очень обеспокоены в связи с растущим количеством жертв среди гражданского населения [в Мьянме]", - сказал представитель Кремля. "Мы самым тщательным образом отслеживаем развитие ситуации в Мьянме", - подчеркнул он.

Песков напомнил, что у РФ и Мьянмы "давние и достаточно конструктивные связи, есть определенные наработки в плане двусторонних отношений". "Именно с этого угла нужно к этому относиться. Это совершенно не означает, конечно, одобрения тех трагических событий, которые имеют место в стране", - ответил пресс-секретарь президента на вопрос об участии заместителя министра обороны РФ Александра Фомина в военном параде в Мьянме 27 марта.

Как ранее сообщало Министерство обороны РФ, Фомин и члены Общественного совета при Минобороны стали гостями парада в честь 76-й годовщины образования Вооруженных сил Мьянмы. Визит российской делегации стал ответным шагом на посещение главнокомандующим Вооруженными силами Мьянмы Мин Аун Хлайном в 2020 году юбилейного Парада Победы в Москве.

Ранее издание The Irrawaddy сообщило, что во время разгона протестов в разных городах Мьянмы в субботу погибли по меньшей мере 102 человека. Военные 1 февраля объявили о введении чрезвычайного положения на год и смещении руководства страны, объяснив это масштабными фальсификациями на прошедших в ноябре 2020 года выборах. Они сформировали новый кабинет министров. Жители республики с начала февраля выходят на антивоенные протесты, которые пресекаются силами безопасности. В понедельник Ассоциация помощи политическим заключенным в Мьянме сообщила, что с 1 февраля число погибших в столкновениях между участниками акций протеста и сотрудниками силовых ведомств достигло 459 человек.