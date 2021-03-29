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Посол России в США рассчитывает вернуться в Вашингтон в ближайшее время

Анатолий Антонов находится в Москве с 21 марта и уже провел ряд встреч
Посол России в США Анатолий Антонов Антон Новодережкин/ТАСС
Описание
Посол России в США Анатолий Антонов
© Антон Новодережкин/ТАСС

МОСКВА, 29 марта. /ТАСС/. Посол России в США Анатолий Антонов в понедельник сообщил ТАСС, что рассчитывает вернуться в Вашингтон в ближайшее время.

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"Рассчитываю в ближайшее время", - сказал дипломат, отвечая на соответствующий вопрос.

Антонов был приглашен на консультации в Москву на прошлой неделе сразу после резонансного интервью американского президента Джо Байдена. Дипломат находится в российской столице с 21 марта, где уже провел ряд встреч. Вместе с тем, как сообщил ранее в понедельник пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, Антонов еще не докладывал Владимиру Путину о ситуации в отношениях с Вашингтоном.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичСШАРоссияПесков, Дмитрий СергеевичБайден, Джозеф (Джо)Антонов, Анатолий Иванович
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