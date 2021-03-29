Врио замсекретаря генсовета "Единой России" Васильев будет участвовать в праймериз в Твери

ТАСС, 29 марта. Владимир Васильев, который является советником президента РФ и врио заместителя секретаря генерального совета "Единой России", в Твери подал документы на участие в предварительном партийном голосовании по отбору кандидатов на выборы в Госдуму восьмого созыва в сентябре. Об этом сообщила пресс-служба правительства Тверской области.

"Сегодня Владимир Васильев подал заявление о включении в состав кандидатов предварительного голосования по кандидатурам для последующего выдвижения от партии "Единая Россия" кандидатами в депутаты Государственной думы Федерального Собрания Российской Федерации по федеральному избирательному округу на территории Тверской области и Заволжскому одномандатному избирательному округу № 180 региона", - говорится в сообщении на сайте областного правительства.

В пресс-службе отметили, что также состоялась рабочая встреча Владимира Васильева и губернатора Игоря Рудени, на которой обсуждалась реализации национальных проектов, участие региона в новых федеральных программах, сотрудничестве в выполнении партийных проектов "Безопасные дороги", "Городская среда" и "Детский спорт". "Уверен, что кураторство Владимиром Абдуалиевичем этих проектов даст новый этап в развитии нашего региона, инфраструктуры. Совместными усилиями мы сделаем все, чтобы наши граждане имели возможность увидеть положительные результаты реализации этих проектов", - приводит пресс-служба слова Рудени.

Участие в предварительном голосовании является обязательным условием для выдвижения кандидатом от "Единой России" на выборах. Участвовать в нем могут члены партии или беспартийные. Праймериз пройдут с 24 по 30 мая, основным будет онлайн-формат голосования. Выдвижение кандидатов на предварительное голосование "Единой России" началось 15 марта и продлится до 29 апреля. Итоги процедуры подведут 1 июня, после этого списки кандидатов от "Единой России" утвердит съезд партии.