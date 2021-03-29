{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

Источник: Москва начала проработку участия России в саммите по климату

Страна получила приглашение от американской стороны, рассказал дипломатический источник

МОСКВА, 29 марта. /ТАСС/. Россия получила от американской стороны приглашение на виртуальный саммит по климату и начала проработку своего участия в нем. Об этом сообщил в понедельник ТАСС дипломатический источник.

"Да, приглашение получили. Начали проработку участия", - сказал собеседник агентства, отвечая на соответствующий вопрос.

Ранее в пресс-службе Белого дома сообщили, что президент США Джо Байден пригласил на саммит по климату, который Вашингтон намерен организовать 22-23 апреля в виртуальном формате, 40 мировых лидеров, в том числе президента РФ Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина.

Теги
СШАРоссия
Путин присвоил высшие классные чины главе ФСВТС Шугаеву и замминистра обороны Криворучко
Классный чин действительного государственного советника первого класса является высшим чином для гражданских служащих
Читать полностью