Источник: Москва начала проработку участия России в саммите по климату

МОСКВА, 29 марта. /ТАСС/. Россия получила от американской стороны приглашение на виртуальный саммит по климату и начала проработку своего участия в нем. Об этом сообщил в понедельник ТАСС дипломатический источник.

"Да, приглашение получили. Начали проработку участия", - сказал собеседник агентства, отвечая на соответствующий вопрос.

Ранее в пресс-службе Белого дома сообщили, что президент США Джо Байден пригласил на саммит по климату, который Вашингтон намерен организовать 22-23 апреля в виртуальном формате, 40 мировых лидеров, в том числе президента РФ Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина.