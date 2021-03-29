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Путин присвоил высшие классные чины главе ФСВТС Шугаеву и замминистра обороны Криворучко

Классный чин действительного государственного советника первого класса является высшим чином для гражданских служащих

МОСКВА, 29 марта. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин присвоил классные чины действительного государственного советника первого класса директору Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрию Шугаеву и заместителю министра обороны Алексею Криворучко. Соответствующий указ опубликовали на официальном портале нормативных актов.

"Присвоить федеральным государственным гражданским служащим федеральных органов исполнительной власти классные чины государственной гражданской службы Российской Федерации: действительного государственного советника РФ первого класса Криворучко Алексею Юрьевичу, Шугаеву Дмитрию Евгеньевичу", - говорится в документе.

Классный чин действительного государственного советника первого класса является высшим чином для гражданских служащих. Соответствует воинским званиям генерала армии, адмирала флота, генерал-полковника или адмирала.

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Путин, Владимир ВладимировичРоссия
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