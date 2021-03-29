Путин присвоил высшие классные чины главе ФСВТС Шугаеву и замминистра обороны Криворучко

МИД РФ: ухудшение обстановки в Сирии происходит на неподконтрольных Дамаску территориях

По словам замглавы дипведомства Сергея Вершинина, США и европейские страны умалчивают о последствиях своих санкций для гуманитарной ситуации в стране

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