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МИД РФ: ухудшение обстановки в Сирии происходит на неподконтрольных Дамаску территориях

По словам замглавы дипведомства Сергея Вершинина, США и европейские страны умалчивают о последствиях своих санкций для гуманитарной ситуации в стране

ООН, 29 марта. /ТАСС/. Наиболее тяжелая гуманитарная ситуация в Сирии складывается на неподконтрольных Дамаску территориях, ответственность за которые несут фактически оккупирующие их страны. Об этом заявил в понедельник замглавы МИД РФ Сергей Вершинин на онлайн-заседании Совета Безопасности ООН по гуманитарной ситуации в Сирии.

"Парадоксально, но факт: существенное ухудшение жизни населения Сирии наблюдается именно в течение последнего года, когда на земле удалось добиться значительного снижения насилия. Примечательно и то, что наиболее тяжелая обстановка складывается в неподконтрольных Дамаску районах на северо-западе, севере и северо-востоке Сирии, ответственность за которые, напоминаю, несут де-факто окупирующие их страны и местные власти", - сказал он.

Гумпомощь Идлибу

Террористы в идлибской зоне деэскалации ограничивают доступ мирных жителей к гуманитарной помощи, направляемой туда, заявил Вершинин.

"Помощь не доходит до получателей, а оседает в руках террористов, облагающих гуманитарные поставки данью и жестоко притесняющих гражданское население, фактически боевики используют мирных сирийцев как заложников для получения гуманитарной подпитки через непрозрачный механизм, контроль над которым ООН не в состоянии обеспечить из-за отсутствия доступа на Северо-Запад Сирии", - сказал он.

Подконтрольные Дамаску районы подвергаются дискриминации в плане оказания им гуманитарной помощи.

США и европейские страны умалчивают о последствиях своих санкций для гуманитарной ситуации в Сирии.

Теги
СирияРоссияВершинин, Сергей Васильевич
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