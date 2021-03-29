Памфилова считает, что США попытаются дискредитировать сентябрьские выборы в России

МОСКВА, 29 марта. /ТАСС/. Правительство США предпримет попытки доказать, что в России избирательная кампания проходит хуже, чем у них. Об этом заявила в понедельник председатель Центризбиркома России Элла Памфилова в эфире телеканала " Россия-24 ".

"Обязательно наложит отпечаток то, как прошли выборы в Соединенных Штатах. Прошли они, мягко говоря, как бы сказать так поприличнее, корректнее. Вы все видели, как они прошли: с какими казусами электоральными, потерей бюллетеней. <...> Здесь очень много вопросов по поводу того, насколько голоса были адекватно отражены. Сейчас возникает необходимость доказать, что у нас может быть хуже, оттоптаться на наших выборах", - сказала она.

Памфилова также подтвердила, что вмешательство третьих стран в российскую избирательную кампанию неизбежно и может стать вызовом для ЦИК. "Вся логика того, что происходит сейчас в отношениях между многими странами запада, в первую очередь США и России, диктует неизбежность этого вмешательства. Мы готовимся отражать своей работой: будем фактами бить, разоблачать лживые сообщения, готовим наших членов комиссии к отражению разного рода провокаций, к стрессоустойчивости", - добавила она.

Выборы в Госдуму должны пройти в третье воскресенье сентября в этом году (19 сентября). Одновременно с этим будут проходить региональные и муниципальные выборы. В единый день голосования 2021 года должны пройти прямые выборы глав девяти субъектов РФ (еще в трех высших административных лиц будут выбирать депутаты заксобраний) и 39 региональных парламентов.