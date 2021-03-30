Путин обсудит реализацию госполитики в сфере межнациональных отношений

МОСКВА, 30 марта. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин во вторник проведет заседание Совета по межнациональным отношениям. Как сообщила пресс-служба Кремля, мероприятие пройдет в режиме видеоконференции.

"Планируется обсудить ход реализации Стратегии государственной национальной политики до 2025 года. Речь, в частности, пойдет о таких направлениях работы, как укрепление общероссийской гражданской идентичности и поддержание межнационального согласия, о роли образования в гармонизации межнациональных отношений, о создании и продвижении проектов этнокультурного туризма в регионах", - говорится в сообщении.

На заседании будут рассмотрены и другие актуальные вопросы в области реализации государственной национальной политики в РФ, отметили в пресс-службе.

Вопросы межнациональных отношений

Как ранее подчеркивал Путин, для России межнациональный и межрелигиозный мир - "это основа основ". По его словам, эта сфера нуждается в постоянном внимании всех органов власти, гражданского общества и средств массовой информации.

Совет при президенте РФ по межнациональным отношениям был образован в 2012 году. До пандемии глава государства зачастую собирал заседания этой структуры в одном из регионов РФ, последнее на данный момент такое мероприятие состоялось в Нальчике в ноябре 2019 года.

Совет готовит для президента предложения по приоритетным направлениям государственной национальной политики, обеспечивает взаимодействие различных органов власти и общественных объединений в сфере ее реализации, а также проводит экспертизу законодательных норм, затрагивающих вопросы национальной и миграционной политики.

Стратегия государственной национальной политики РФ на период до 2025 года была утверждена в декабре 2012 года и обновлена в декабре 2018 года. Среди ожидаемых результатов ее реализации - укрепление единства многонационального народа РФ и общероссийской гражданской идентичности, формирование единого культурного пространства страны, предотвращение и мирное разрешение конфликтных ситуаций в сфере межнациональных и межрелигиозных отношений, а также создание условий для социальной и культурной адаптации иностранцев в РФ. Как заявил в феврале на заседании президиума Совета заместитель руководителя администрации президента Магомедсалам Магомедов, доля граждан России, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений в стране, в настоящее время превысила 81%. Магомедов при этом обратил внимание и на то, что почти каждый пятый опрошенный в среднем по стране с различной степенью уверенности полагает, что в населенном пункте его проживания возможны серьезные конфликты на национальной почве.