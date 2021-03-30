В посольстве РФ заявили, что санкции Канады по Крыму бесперспективны

ОТТАВА, 30 марта. /ТАСС/. Очередные канадские санкции в отношении России из-за ситуации в Крыму бесперспективны, противоречат международному праву и игнорируют реальность. Об этом корреспонденту ТАСС в понедельник сообщили в российском посольстве в Оттаве.

"Очередные антироссийские санкции Канады по Крыму, основанные на лжи, фальсификации истории и игнорировании реальности, абсолютно бесперспективны и противоречат не только международному праву, но и гуманитарным принципам, - сказали в дипмиссии. - Сколько бы ни "наказывали" западные покровители киевского режима строителей и операторов железной дороги, соединяющей полуостров с Россией, она успешно работает и будет служить на благо нашей страны".

В посольстве подчеркнули, что "не должно быть никаких сомнений, что Крым - часть России", так как на референдуме 2014 года подавляющее большинство крымчан "свободно и мирно высказалось за воссоединение с Россией". "Голосование стало реализацией их права на самоопределение, закрепленное в Уставе ООН, а также помогло спастись от насилия со стороны тех, кто зажимает русский язык и русскую культуру, рвет вековые связи между братскими народами в угоду чьим-то чужим интересам. Все, кому удалось посетить Республику Крым после ее возвращения в родную гавань, стали свидетелями динамичного развития полуострова, укрепления межконфессионального мира и защиты прав проживающих там народов", - резюмировали в российской дипмиссии.

Ранее в понедельник Канада ввела новые санкции против РФ, добавив в свой санкционный список еще два физлица и четыре компании, которые имеют отношение к строительству Крымского моста. По мнению Оттавы, Москва также якобы нарушает права людей, проживающих в Крыму, и незаконно заселяет полуостров российскими гражданами. В канадском МИД добавили, что Канада по мере необходимости будет и дальше вводить санкции в отношении РФ из-за ситуации в Крыму.

Ситуация в Крыму

После госпереворота на Украине в феврале 2014 года власти Крыма и Севастополя провели референдум по вопросу воссоединения с Россией. В нем приняли участие более 80% имевших право голоса, за воссоединение с Россией проголосовали 96,7% и 95,6% соответственно. 18 марта 2014 года президент Владимир Путин подписал договор о принятии Республики Крым и Севастополя в состав РФ, а 21 марта его ратифицировало Федеральное собрание. Несмотря на убедительные итоги референдума, Киев отказался признавать Крым частью России.