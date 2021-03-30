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Песков: Путин искренне в ответ на оскорбление Байдена пожелал тому здоровья

По словам пресс-секретаря президента, суть реакции Путина сводится к инициативе о разговоре, которая осталась без ответа со стороны американцев

МОСКВА, 30 марта. /ТАСС/. Пожелание здоровья, которое президент России Владимир Путин озвучил в ответ на оскорбительные слова президента США Джо Байдена, было достаточно искренним. Об этом пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил в опубликованном во вторник интервью "Аргументы и факты".

"Это, конечно, оскорбительное заявление [Байдена], абсолютно беспрецедентное, - оценил Песков слова американского лидера в адрес Путина. - Но президент в ответ пожелал Байдену здоровья, пожелал, как мне показалось, достаточно искренне. Здоровье никому не помешает".

При этом Песков подчеркнул, что в этой ситуации "личное восприятие вторично", поскольку речь идет о заявлении Байдена, которое было сделано в адрес главы государства.

По словам Пескова, суть реакции Путина сводится к инициативе о разговоре, которая осталась без ответа со стороны американцев. "С нашей точки зрения, сейчас главное - не дать отношениям скатываться дальше по наклонной, - сказал представитель Кремля. - И так очень много вреда им было нанесено, их надо как-то реанимировать. Поэтому нужно начать говорить". По его словам, с учетом нынешнего беспрецедентного обострения в двусторонних отношениях народам и России, и Америки было бы интересно понять, о чем и как говорят президенты. "Но здесь ведь невозможно принимать решение за вторую сторону, - констатировал Песков. - Танго вдвоем танцуют".

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияПесков, Дмитрий СергеевичБайден, Джозеф (Джо)
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