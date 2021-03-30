Песков: у Путина ни с кем из лидеров не было таких отношений, как с Берлускони и Шрёдером

МОСКВА, 30 марта. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин ни с кем из действующих политиков не общается так тесно, как это было с премьер-министром Италии Сильвио Берлускони и канцлером Германии Герхардом Шрёдером. Об этом пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков рассказал в опубликованном во вторник интервью газете "Аргументы и факты".

"С ними президент в разном формате проводил дружеские встречи, - сказал Песков об отношениях Путина с Берлускони и Шрёдером. - А из действующих политиков, наверное, ни с кем таких тесных форматов общения не было".

Песков заметил, что при этом есть мировые лидеры, с которыми Путин "провел многие-многие часы". К их числу он отнес председателя КНР Си Цзиньпина, премьера Индии Нарендру Моди и президента Белоруссии Александра Лукашенко. "Таких много, с кем выстроены достаточно доверительные отношения", - подчеркнул представитель Кремля.