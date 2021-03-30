Песков: у России хорошие отношения как с Азербайджаном, так и с Арменией

МОСКВА, 30 марта. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что у России хорошие отношения как с Азербайджаном, так и с Арменией.

"У нас прекрасные доверительные отношения с Азербайджаном, основанные на взаимном уважении. Они могут иметь очень-очень много аспектов, которые представляют взаимную выгоду. С Арменией тоже исторически хорошие отношения. У нас большое количество интеграционных процессов, которые приносят Армении изрядную выгоду. Как политическую, так и экономическую", - сказал он в интервью газете "Аргументы и факты", опубликованном во вторник.

Песков также подчеркнул, что личную роль Путина в прекращении войны в Нагорном Карабахе должны помнить все.

Президент России Владимир Путин, президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян 9 ноября 2020 года подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Согласно документу, азербайджанская и армянская стороны остановились на занятых позициях, ряд районов перешел под контроль Баку, а вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора разместились российские миротворцы. После ввода миротворцев ситуация стабилизировалась, зафиксирован только один случай нарушения режима прекращения огня. Десятки тысяч жителей Карабаха, оставившие свои дома во время боевых действий, вернулись назад при поддержке миротворческого контингента.