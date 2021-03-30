Песков рассказал, почему Путин не хочет завести страницу в соцсетях

МОСКВА, 30 марта. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин не собирается тратить время на ведение страницы в соцсети и не захочет, чтобы это делали за него. Об этом пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил в опубликованном во вторник интервью "Аргументам и фактам".

"Тратить время на его [аккаунта в соцсети] ведение президент же не будет, - пояснил представитель Кремля отсутствие у Путина своей страницы в соцсети. - Но, чтобы, допустим, я, его пресс-секретарь, вел за него соцсети, он тоже не хочет. Это было бы нечестно и неправильно, так он считает".

Отвечая на вопрос, почему Путин не хочет сам завести свою страницу, Песков пояснил: "Ему это не надо. Ему это ничего не дает больше того, что у него есть". На вопрос о том, как Путин узнает о том, что обсуждается в соцсетях, пресс-секретарь заявил: "У него есть родные, близкие, которые ему что-то показывают и рассказывают. Безусловно, администрация президента ему готовит дайджесты, рассказывает об основных горячих темах".

Что касается общения с молодежью, которая активно использует для этого соцсети, Песков подчеркнул, что Путин делает это, но "вживую и достаточно активно".