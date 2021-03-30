В Госдуме считают, что Канада переоценивает свое влияние, вводя санкции по Крыму

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 марта. /ТАСС/. Канада переоценивает свое влияние на экономику, вводя санкции против оператора железнодорожных пассажирских перевозок в Крым и других компаний, сообщил ТАСС во вторник депутат Госдумы от региона, член комитета по финансовому рынку Андрей Козенко.

Накануне Канада ввела новые антироссийские санкции из-за воссоединения Крыма с РФ, об этом сообщалось в заявлении канадского МИД. Они коснулись двух физических и четырех юридических лиц, в том числе директора транспортной компании "Гранд сервис экспресс" Александра Ганова.

"Канада находится слишком далеко от России и слишком близко к США, поэтому принимаемые ею санкции никоим образом не являются попыткой защиты демократии. <...> Если посмотреть на карту мира - где находится Оттава и где Крым - сразу станет понятен "масштаб" таких санкций. Канада явно переоценивает собственное влияние, если считает, что введенные ею ограничения смогут оказать хотя бы минимальный экономический эффект", - сказал Козенко.

В свою очередь ТАСС в пресс-службе компании-оператора перевозок "Гранд сервис экспресс" заверили, что введенные санкции не скажутся на работе. "Компания "Гранд сервис экспресс" работает на территории Российской Федерации, и санкции иностранных государств в отношении руководства компании не сказываются на деятельности перевозчика", - отметила представитель компании.

После госпереворота на Украине в феврале 2014 года власти Крыма и Севастополя провели референдум по вопросу воссоединения с Россией. В нем приняли участие более 80% имевших право голоса, за воссоединение с Россией проголосовали 96,7% и 95,6% соответственно. 18 марта 2014 года президент России Владимир Путин подписал договор о принятии Республики Крым и Севастополя в состав РФ, а 21 марта его ратифицировало Федеральное Собрание. Украина и ряд других стран отказались признавать Крым частью России.