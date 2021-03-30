Алексей Демкин официально вступил в должность мэра Перми

ПЕРМЬ, 30 марта. /ТАСС/. Временно исполняющий полномочия главы Перми Алексей Демкин официально вступил в должность мэра - главы администрации Перми. Инаугурация проходит в Пермском театре юного зрителя (ТЮЗ).

"Я Демкин Алексей Николаевич принимаю на себя полномочия главы города Перми. Обещаю добросовестно исполнять свои обязанности, содействовать благополучию и согласию жителей нашего города", - сказал Демкин, принося присягу.

Главной задачей своей работы он назвал повышение уровня и качества жизни населения города: "Я четко понимаю сколько нерешенных задач еще осталось, и как много ждут от меня лично, моей команды жители, нужно улучшить качество повседневной жизни и сделать все, чтобы она была комфортной, безопасной, экологичной и главное дружелюбной. Пермяки ждут, чтобы за глобальными проектами не терялось внимание к их конкретным, насущным проблемам, мы будем делать то что от нас ожидают люди", - добавил мэр, отметив, что для этого у города есть необходимые ресурсы.

Конкурс на должность мэра Перми был объявлен после того, как в декабре 2020 года Дмитрий Самойлов, занимавший этот пост с 2016 года, ушел в отставку в связи с переходом на работу в правительство Прикамья. Заявки на участие принимали со 2 февраля по 4 марта, их подали 13 человек. Среди желающих стать главой города, помимо Демкина, были секретарь по идеологии пермского крайкома КПРФ Геннадий Сторожев, координатор пермского штаба Навального Сергей Ухов, депутат заксобрания края от ЛДПР Александр Григоренко, представители общественных объединений и предприниматели. Конкурсная комиссия исключила из конкурса трех кандидатов, так как они представили неполный пакет документов, к дальнейшему участию допустили десять человек, позже по результатам конкурсного отбора на рассмотрение депутатов выдвинули двух кандидатов - Демкина и предпринимателя Эдуарда Хайруллина, в итоге победил Демкин.

Алексей Демкин родился 20 февраля 1973 года в Перми. Окончил Пермский государственный политехнический институт (ныне ПНИПУ) по специальности "Авиадвигатели и энергетические установки". С конца 1990-х годов возглавлял различные строительные компании, в 2008 году стал заместителем генерального директора, директором по продажам Пермского завода силикатных панелей (ПЗСП) - одного из крупнейших застройщиков и производителей стройматериалов в Пермском крае, спустя десять лет возглавил это предприятие. С 2009 года был депутатом Пермской городской думы, где возглавлял комитет по пространственному развитию и комитет по вопросам градостроительства, планирования и развития территории. Является членом партии "Единая Россия".