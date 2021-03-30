Праймериз "Единой России" пройдут исключительно в режиме онлайн в 43 регионах

МОСКВА, 30 марта. /ТАСС/. Предварительное голосование (так называемые праймериз) "Единой России" по отбору кандидатов партии на выборы в Госдуму пройдет исключительно в онлайн-формате в 43 субъектах РФ. Об этом сообщил во вторник на заседании федерального оргкомитета по проведению праймериз первый замруководителя центрального исполкома "Единой России" Максим Жаворонков.

"Основной формой [проведения предварительного голосования] является форма электронного предварительного голосования", - отметил он, напомнив, что такая процедура уже применялась в партии, например, в режиме онлайн из-за пандемии коронавируса прошли праймериз к региональным и муниципальным выборам 2020 года.

Жаворонков проинформировал, что ранее регионам было дано право выбрать форму, в которой они хотели бы провести у себя предварительное голосование в этом году. "Регионы прислали свои предложения. У нас 42 региона, в которых предполагается, что будет смешанная форма", - сообщил он, уточнив, что вся необходимая нормативная база для проведения очных праймериз готова.

В их числе, по данным "Единой России", Иркутская, Ивановская и Волгоградская области, Камчатский, Приморский и Краснодарский края, республики Коми, Калмыкия и Башкирия, ряд других регионов.

"Все остальные регионы, которых более половины, 43, будут проводить исключительно в электронном виде", - подчеркнул представитель федерального оргкомитета праймериз.

Как пояснял ранее секретарь генсовета единороссов Андрей Турчак, в очном формате предварительное голосование может быть организовано, например, в труднодоступных местах.

Выдвижение для участия в предварительном голосовании стартовало 15 марта и продлится до 29 апреля. Регистрация выборщиков, которые смогут голосовать, верифицировавшись через портал госуслуг, пройдет с 19 апреля по 28 мая.

В онлайн-формате, который в этом году будет основным для проведения предварительного голосования, праймериз пройдут с 24 по 30 мая, в очном - 30 мая, итоги должны быть подведены к 1 июня. Утвержденные результаты предварительного голосования будут вынесены на обсуждение предвыборного съезда "Единой России", который сформирует списки партии на думские выборы.

По данным главы федерального оргкомитета, сенатора Александра Карелина, на данный момент заявления для участия в предварительном голосовании подали 641 человек, 400 прошли регистрацию.

Участники праймериз

"Единая Россия" проводит предварительное голосование по отбору кандидатов на выборы разного уровня на протяжении последних лет, участие в нем является обязательным для выдвижения от партии.

Стать кандидатом на предварительном голосовании по первой модели может любой член партии или беспартийный. Но к кандидатам предъявляются довольно серьезные требования: они, например, не должны владеть финансовыми активами за рубежом и иметь судимости, на них распространены пункты партийного устава о необходимости соблюдения этических норм. Участникам праймериз предстоит пройти тур онлайн-дебатов. Нормы, которым должны следовать участники предварительного голосования, зафиксированы в специальной памятке для них.

Также по результатам предварительного голосования будут отобраны кандидаты на региональные и муниципальные выборы, которые пройдут одновременно с выборами в Госдуму в единый день голосования в сентябре. По данным на конец декабря прошлого года, в общей сложности в сентябре 2021 года должны пройти прямые выборы глав восьми субъектов РФ (еще в трех высших административных лиц будут выбирать депутаты заксобраний) и 39 региональных парламентов.