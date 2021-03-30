Песков заявил, что с мировоззрением Навального не согласно большинство россиян

МОСКВА, 30 марта. /ТАСС/. Подавляющее большинство россиян не соглашается с мировоззрением Алексея Навального, уверен пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Ранее он заявил журналистам о нетипичном и противном лично ему мировоззрении Навального. В общении с прессой во вторник на просьбу пояснить, в чем заключается разница в мировоззрении, представитель Кремля заметил: "Оно абсолютно отличное от моего".

"И я имею право с ним абсолютно не соглашаться. И, собственно, с этим мировоззрением не соглашается подавляющее количество жителей нашей страны", - подчеркнул Песков.