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Песков заявил, что с мировоззрением Навального не согласно большинство россиян

Ранее пресс-секретарь президента сообщил, что нетипичное мнение политика противно лично ему
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков Михаил Метцель/ТАСС
Описание
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
© Михаил Метцель/ТАСС

МОСКВА, 30 марта. /ТАСС/. Подавляющее большинство россиян не соглашается с мировоззрением Алексея Навального, уверен пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Ранее он заявил журналистам о нетипичном и противном лично ему мировоззрении Навального. В общении с прессой во вторник на просьбу пояснить, в чем заключается разница в мировоззрении, представитель Кремля заметил: "Оно абсолютно отличное от моего".

"И я имею право с ним абсолютно не соглашаться. И, собственно, с этим мировоззрением не соглашается подавляющее количество жителей нашей страны", - подчеркнул Песков.

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РоссияПесков, Дмитрий Сергеевич
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