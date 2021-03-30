Захарова: планы Австрии закупить "Спутник V" разрушают миф о необходимости изолировать РФ

МОСКВА, 30 марта. /ТАСС/. Планы Австрии по закупке российской вакцины от коронавируса "Спутник V" разрушают миф об агрессивной России и необходимости ее международной изоляции. Об этом написала во вторник официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на своей странице в Facebook .

"Что сейчас творится в недрах евросоюзовской бюрократии, даже страшно себе представить. Рушится мифологема, которая выстраивалась годами, об агрессивной России и необходимости ее изоляции. Сотрудничество на взаимовыгодной и взаимоуважительной основе - девиз российской политики в действии", - указала Захарова, комментируя заявление канцлера Австрии Себастьяна Курца о намерении закупить 1 млн доз "Спутника V".

Она также призвала перестать слушать "брюссельских идеологов", чья "философия неактуальна".

Курц, заявление которого цитирует во вторник издание ОЕ24, отметил, что Вена находится в "хорошем диалоге" с Москвой насчет вакцины от коронавируса. Согласно информации ведомства австрийского федерального канцлера, Австрия и Россия сейчас ведут переговоры о закупке 1 млн доз "Спутника V".