Комитеты СФ 31 марта обсудят с послом России в США перспективы отношений с Вашингтоном

МОСКВА, 30 марта. /ТАСС/. Комитеты Совета Федерации по международным делам и по обороне и безопасности обсудят в среду с послом РФ в США Анатолием Антоновым перспективы российско-американских отношений. Об этом сообщил журналистам во вторник глава международного комитета Григорий Карасин.

"В Совете Федерации 31 марта, в 16:00 состоится расширенное заседание комитета СФ по международным делам и комитета СФ по обороне и безопасности с участием чрезвычайного и полномочного посла Российской Федерации в США Анатолия Ивановича Антонова", - сказал Карасин.

Он добавил, что в ходе беседы планируется "обсудить перспективы российско-американских отношений, включая политический диалог и экономическое сотрудничество, межпарламентское взаимодействие".

"Убежден, что встреча с послом Анатолием Антоновым будет весьма полезной и позволит нам, профильным комитетам СФ, сверить часы по одному из важнейших направлений внешней политики", - сказал Карасин. По его словам, во встрече также примут участие вице-спикеры Совета Федерации.

Дипломат был приглашен на консультации в Москву на прошлой неделе сразу после резонансного интервью американского президента Джо Байдена, в котором он заявил, что российское руководство должно будет "заплатить цену" в связи с приписываемыми Москве попытками вмешательства в американские выборы. Кроме того, глава Белого дома ответил утвердительно на вопрос, считает ли он Путина "убийцей". Посол находится в Москве с 21 марта, он уже провел ряд встреч. В понедельник Антонов сообщил ТАСС, что рассчитывает вернуться в Вашингтон в ближайшее время.