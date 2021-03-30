Путин заявил, что Россия не допустит переноса на свою территорию межэтнических конфликтов

НОВО-ОГАРЕВО, 30 марта. /ТАСС/. Россия не допустит на своей территории агрессивного национализма и переноса межэтнических конфликтов из-за рубежа. Об этом во вторник заявил президент РФ Владимир Путин на заседании Совета по межнациональным отношениям.

Он отметил, что, хотя в основе появления большинства горячих точек в мире лежат экономические и политические причины, для разжигания этих конфликтов провоцируются, как правило, межнациональная и религиозная нетерпимость.

"Мы в России не должны допустить, не допустим ни агрессивной, неуважительной по отношению к представителям какой бы то ни было национальности демонстрации своей этнической принадлежности, не допустим и переносов на нашу землю любых зарубежных конфликтов подобного рода", - сказал президент.

Он отметил, что на сегодня более 80% россиян положительно оценивают состояние межнациональных отношений в стране, но эти вопросы требуют постоянной, каждодневной работы, так как касаются очень чувствительной для людей сферы. "Внимание к вопросам реализации национальной политики, особенно на местах, должно быть пристальным и постоянным, а действия - максимально деликатными, тактичными, корректными", - подчеркнул глава государства.

Пресечение попыткок конфликтов

Путин отметил, что власти РФ аккуратно и уважительно пресекли попытки перенести на российскую территорию межэтнические конфликты из других постсоветских стран и будут действовать так же и в будущем.

"Невозможно нам мириться с тем, что кто-то пытается или намерен <…> переносить проблемы, с которыми люди сталкиваются в их странах, на территорию Российской Федерации", - сказал Путин. По его словам, этот вопрос касается представителей многих республик бывшего СССР - как являющихся гражданами России, так и имеющих статус трудовых мигрантов, которые много лет проживают в РФ, но "вовлечены в процессы, которые происходят на их родине".

"К сожалению, за предыдущее время мы видели подобные попытки переноса проблем в наших соседних государствах, связанных с территориальными спорами, с межэтническими проблемами, на территорию России, - сказал Путин. - Наши правоохранительные органы и вообще органы власти действовали в высшей степени аккуратно, спокойно и с уважением, но решили эту проблему".

"Все подобные попытки и сегодня, и в будущем, безусловно, будут пресекаться", - заверил президент.

Путин надеется, что представители национально-культурных общественных объединений, которые существуют в России, будут это понимать и не будут терять "чувство ответственности перед страной, в которой они живут".

Проблемы межнациональных отношений в других странах

Путин также считает, что страны американского и европейского континентов столкнулись с проблемой межнациональных отношений.

"Мы знаем, с какими проблемами сегодня многие страны мира сталкиваются как раз вот в этой ключевой сфере. И на американском континенте, и на европейском", - сказал Путин.

По его словам, тема укрепления общероссийской гражданской идентичности является ключевой для заседания Совета. "Нет ничего важнее для нашей страны, да для любой страны мира", - добавил российский лидер.

Путин также уточнил, что вместе с участниками совета заслушает доклад об образовании как инструменте гармонизации межнациональных отношений, в том числе в части социальной адаптации детей мигрантов. Также будет рассмотрен вопрос о создании и реализации проектов этнокультурного туризма в регионах России. "Вроде бы это независимые темы, между тем они между собой сильно связаны", - заключил президент.