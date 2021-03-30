Путин 31 марта обсудит с кабмином финансирование программ развития регионов

МОСКВА, 30 марта. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин в среду проведет совещание с членами правительства РФ по теме финансирования программ развития регионов, а также примет участие в подписании соглашения между объединениями профсоюзов, работодателей и правительством РФ. Все мероприятия пройдут в формате видеоконференции, сообщила во вторник пресс-служба Кремля.

"31 марта В. В. Путин проведет очередное совещание с членами правительства Российской Федерации в режиме видео-конференц-связи. Основной темой встречи станет финансирование программ развития регионов. С докладами выступят заместитель председателя правительства РФ М. Ш. Хуснуллин, губернатор Челябинской области А. Л. Текслер, губернатор Нижегородской области Г. С. Никитин, временно исполняющий обязанности главы Республики Мордовия А. А. Здунов. Главы регионов возглавляют профильные рабочие группы Госсовета", - говорится в сообщении. Также на совещании будет рассмотрен ряд текущих вопросов.

Помимо этого, Путин в среду примет участие в церемонии подписания генерального соглашения между общероссийскими объединениями профсоюзов, работодателей и правительством РФ на 2021-2023 годы в режиме видеоконференции. Соглашение подпишут председатель Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Михаил Шмаков, президент Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин и глава Минтруда Антон Котяков.

"Подписываемый документ - уже 14-е по счету соглашение, устанавливающее на федеральном уровне принципы регулирования социально-трудовых и связанных с ними экономических отношений между профсоюзами, работодателями и исполнительной властью. Работу курирует заместитель председателя правительства Российской Федерации Т. А. Голикова", - добавили в пресс-службе.