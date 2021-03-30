Совфед 31 марта рассмотрит вопрос о прекращении сенаторских полномочий Мельниченко

МОСКВА, 30 марта. /ТАСС/. Совет Федерации на пленарном заседании 31 марта рассмотрит вопрос о досрочном прекращении сенаторских полномочий врио губернатора Пензенской области Олега Мельниченко. Об этом ТАСС во вторник сообщил глава комитета Совфеда по регламенту и организации парламентской деятельности Вячеслав Тимченко.

"На заседании 31 марта будет рассмотрен вопрос о досрочном прекращении полномочий члена палаты Мельниченко с 26 марта в соответствии с указом президента [о назначении врио губернатора Пензенской области]", - сказал Тимченко.

В пятницу президент России Владимир Путин назначил Мельниченко, занимавшего должность сенатора от Пензенской области, врио губернатора региона. На этом посту он сменил Ивана Белозерцева, который был отстранен от должности в связи с утратой доверия президента. Белозерцев был задержан 21 марта по делу о получении взятки в размере более 31 млн рублей и заключен под стражу.

Мельниченко является выпускником второго потока так называемой школы губернаторов. Программа подготовки кадрового управленческого резерва государственной службы, которую называют "школой губернаторов", была запущена в июне 2017 года на базе Высшей школы государственного управления (ВШГУ) и подготовлена на основе лучших программ Корпоративного университета Сбербанка, Московской школы управления "Сколково", РАНХиГС и Высшей школы экономики.